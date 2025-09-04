Цены на обучение не удастся контролировать из-за растущей инфляции, а расходы у образовательных учреждений обязаны расти ежегодно. В такой ситуации доступное платное образование исчезнет, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с НСН.

В России предложили контролировать повышение цен на учебу в вузах. C инициативой выступила депутат Мосгордумы Мария Воропаева. Она направила предложение в Госдуму. Согласно анализу исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», стоимость обучения в России выросла на 38% в период с 2019 по 2024 год. Речь идет о плате за бакалавриат, уточняют «Известия». Депутат объяснил, почему так вообще происходит.

