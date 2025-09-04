Депутат назвал роскошью платное высшее образование

Вузы постоянно повышают цены на образовательные программы, скоро деньги на обучение останутся только у состоятельных людей, заявил НСН Олег Смолин.

Цены на обучение не удастся контролировать из-за растущей инфляции, а расходы у образовательных учреждений обязаны расти ежегодно. В такой ситуации доступное платное образование исчезнет, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с НСН.

В России предложили контролировать повышение цен на учебу в вузах. C инициативой выступила депутат Мосгордумы Мария Воропаева. Она направила предложение в Госдуму. Согласно анализу исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», стоимость обучения в России выросла на 38% в период с 2019 по 2024 год. Речь идет о плате за бакалавриат, уточняют «Известия». Депутат объяснил, почему так вообще происходит.

«Вузы не должны повышать цену выше уровня официальной инфляции, существует даже такая рекомендация Министерства науки и высшего образования. К сожалению, реальный рост цен имеет двузначный характер. Учебные заведения также обязаны исполнять указ президента №597, согласно которому заработная плата преподавателей должна быть на уровне двух средних по региону. Если повышать цену на обучение на уровне официальной статистики, то у них не хватит денег. Самым правильным ходом было бы увеличение федерального бюджета на образование. Тогда хотя бы государственные вузы или повышали плату в соответствии с цифрами Центробанка, либо вообще не делали бы это. Мы уже сейчас видим цены по 800 тысяч за год учебы. При такой ситуации платное образование останется доступным только людям с очень высокими доходами», — подчеркнул собеседник НСН.

