«Кайф, красота и абсолютный герой»: Татьяна Арнтгольц о премьерах и коллегах-рокерах
Спектакль «Опасные игры» заставит зрителей заглянуть за фасад «красивой картинки» своей жизни, сказала в эфире НСН Татьяна Арнтгольц, пригласила «в полет» с сестрой Ольгой и рассказала о восторге от съемок в фильме «Диодорова».
Музыка: Отдушина и кайф
Актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц в интервью НСН рассказала о новых театральных и кинопремьерах, похвалила коллег, имеющих собственные рок-группы, и назвала «героиню нашего времени».
***
Эпицентр рок-н-ролльной жизни страны в выходные переместится в Санкт-Петербург, где выступят сразу несколько топовых рок-групп. В их числе «Алиса», «КняZz», «Калинов мост», «ПилОт», «25/17» и «Комната Культуры».
Металлисты отправятся на восток страны. Так, «Ария» даст сразу два концерта в Магадане, после чего отправится в Благовещенск и Южно-Сахалинск. Кроме того, на Сахалин отправятся группы «Эпидемия», «АнимациЯ» и «Тайм-Аут».
Ну а московские фанаты увидят концерты Сергея Галанина, группы «Йорш» и Александра Пушного.
Татьяна Арнтгольц отметила, что знает о рок-группах коллег Гоши Куценко и Юлии Пересильд (на фото), а также назвала еще две актерские группы.
«Да, я знаю, что у некоторых коллег есть свои музыкальные группы. Я не была у ребят на концертах, но с удовольствием бы пришла. Я вообще очень люблю актерские концерты. Есть такая прекрасная группа «После 11», ее участники заняты в театре «Русская песня», это очень талантливо всегда. Я была у них на концерте - это всегда восторг. Также есть актер Ваня Замотаев, с которым мы играем в спектакле «Тихий Дон», у него тоже есть своя группа «Замотев Бэнд». Это тоже очень круто, я была на их концертах. Это здорово, если имеют отдушину в виде своей группы. Я уверена, что каждый, у кого есть группа, получает там массу энергии, сил, кайфа, хорошего настроения. Это же хобби, то что делается помимо съемок, спектаклей. Поэтому я думаю, что это удовольствие», - подчеркнула актриса.
Театр: «Я прихожу за красотой и светом»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, спектакль Константина Богомолова «Гамлет in Moscow» в Театре на Бронной, «Страсти по Торчалову» в Театре «Модерн» и премьера мюзикла «Вальс-бостон» по песням Александра Розенбаума.
Театралы Петербурга идут на «Игрока» в Мариинский театр, в Нижнем Новгороде выбрали «Хануму», а в Волгограде - «Летучий корабль».
Татьяна Арнтгольц рассказала о грядущей премьере спектакля «Опасные игры» в Театре «Маска».
«8 сентября у нас выходит спектакль у нас выходит спектакль по пьесе Жана Делля и Жеральда Сиблерайса, который называется «Семейные игры без последствий». Мы назвали спектакль «Опасные игры». Эта история и проста, и сложна одновременно. Проста, потому что она будет узнаваема огромным количеством мужчин и женщин, - это прежде всего про отношения, про некие этапы жизни, которые большинству приходится проходить, как бы они тяжелы при этом не были. Это история о том, как часто красивая и успешная, счастливая картинка не совпадает со своим наполнением, и как часто люди боятся заглянуть внутрь этой своей «картинки» и обнаружить, что там все давным-давно не совпадает с этим красивым фасадом», - отметила актриса.
Она также пригласила на свои спектакли нового сезона, в одном из которых играет вместе с сестрой Ольгой.
«В этом году я открыла свой театральный сезон 27 августа, мы играли спектакль «Двое на качелях» с Гришей Антипенко. Мы вошли мы с ним в 15-й сезон и очень рады, что у нас запланировано огромное количество гастролей. Этот спектакль - уже какая-то неотъемлемая часть театрального сезона. Кроме того, меня можно будет увидеть в спектакле театра «Русская песня» «Тихий дон». Это огромный красивый, мощный спектакль, огромное полотно, я тоже очень его люблю. Мы его играем где-то раз в месяц. Еще один спектакль – это «Мы летим» по пьесе Марка Камалети «Боинг-Боинг», где мы работаем вместе с моей сестрой Олей. Это легкий и смешной спектакль с занимательным сюжетом и классной энергетикой, заряд хорошего настроения», - сказала Арнтгольц.
Кроме того, она рекомендовала спектакли Губернского театра Сергея Безрукова.
«Я очень советую сходить в Губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Мои последние колоссальные впечатления были там. Я посмотрела «Дядю Ваню», «Вишневый сад», «Дон Жуан. Новый миф» - это бесподобные, красивые и честные спектакли. Это такой академический театр, которого сейчас не так много. Очень многие сейчас уходят в какие-то перевернутые понятия обо всем, в спектаклях много социальщины, некрасивости, уродливости и даже какой-то нездоровости, а я всегда прихожу в театр как зритель отдыхать. Я прихожу за красотой, я хочу погрузиться в этот мир, получить хорошее настроение, энергию, вынести свет из театра. Это как раз такие спектакли. Также очень советую посмотреть в театре «Русская песня» красивейший спектакль «Ай да, Пушкин!», рекомендую «Калину красную», это тоже красивый спектакль, трогательный до невозможности. Сходите также на «Покровские ворота», это спектакль прошлого сезона», - пригласила актриса.
Кино: Хоббит, Крид и героическая история
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер триллер «Вниз» с Певцом Егором Кридом, комедия «Колбаса» с Дмитрием Нагиевым, а также супергеройский фильм «Токсичный мститель» с легендарным Элайджей Вудом (на фото) из «Властелина колец».
Татьяна Арнтгольц посетовала, что не успевает следить за новинками и проходящим сейчас Венецианским фестивалем, и рассказала о съемках в недавно вышедшем фильме «Диодорова. Против течения».
«У меня был замечательный опыт работы в фильме «Диодорова. Против течения». Я прочитала сценарий и сразу же согласилась. Это такая байопик-история про реальную девочку, которая абсолютный герой нашего времени. Настя Диодорова - многократный призёр Европы и Мира, серебряная медалистка Паралимпиады. Эта девочка, получив в детстве серьезную травму, покорила Олимп плавания. Это героическая и абсолютно реальная история, где не придумано ничего. Мне выпала честь познакомиться с самой Настей, с ее мамой – они обе удивительные женщины позитивные, легкие, улыбчивые, обе красавицы. Огромный поклон и всей съемочной команде из Якутии, насколько они профессионально снимали кино, как это было все здорово. У меня был восторг. Посмотрите картину, она стоит того», - подчеркнула собеседница НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
