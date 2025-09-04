1

Актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц в интервью НСН рассказала о новых театральных и кинопремьерах, похвалила коллег, имеющих собственные рок-группы, и назвала «героиню нашего времени».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Эпицентр рок-н-ролльной жизни страны в выходные переместится в Санкт-Петербург, где выступят сразу несколько топовых рок-групп. В их числе «Алиса», «КняZz», «Калинов мост», «ПилОт», «25/17» и «Комната Культуры».

Металлисты отправятся на восток страны. Так, «Ария» даст сразу два концерта в Магадане, после чего отправится в Благовещенск и Южно-Сахалинск. Кроме того, на Сахалин отправятся группы «Эпидемия», «АнимациЯ» и «Тайм-Аут».

Ну а московские фанаты увидят концерты Сергея Галанина, группы «Йорш» и Александра Пушного.

Татьяна Арнтгольц отметила, что знает о рок-группах коллег Гоши Куценко и Юлии Пересильд (на фото), а также назвала еще две актерские группы.

«Да, я знаю, что у некоторых коллег есть свои музыкальные группы. Я не была у ребят на концертах, но с удовольствием бы пришла. Я вообще очень люблю актерские концерты. Есть такая прекрасная группа «После 11», ее участники заняты в театре «Русская песня», это очень талантливо всегда. Я была у них на концерте - это всегда восторг. Также есть актер Ваня Замотаев, с которым мы играем в спектакле «Тихий Дон», у него тоже есть своя группа «Замотев Бэнд». Это тоже очень круто, я была на их концертах. Это здорово, если имеют отдушину в виде своей группы. Я уверена, что каждый, у кого есть группа, получает там массу энергии, сил, кайфа, хорошего настроения. Это же хобби, то что делается помимо съемок, спектаклей. Поэтому я думаю, что это удовольствие», - подчеркнула актриса.

