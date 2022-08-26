Замначальника ГАИ Бердянска скончался от ранений

Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников умер от ранений, полученных в результате взрыва рядом с оздоровительным центром «Криворожский горняк». Об этом сообщили пророссийские власти города.

Там уточнили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра.