Замначальника ГАИ Бердянска скончался от ранений
Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников умер от ранений, полученных в результате взрыва рядом с оздоровительным центром «Криворожский горняк». Об этом сообщили пророссийские власти города.
Там уточнили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра.
В городской администрации заявили, что следствие считает произошедшее терактом с целью «покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя». Пророссийские власти пояснили, что в оздоровительном центре, у которого произошел взрыв, живут беженцы из Мариуполя. Они утверждают, что Колесников оказался в этом месте случайно.
Во время взрыва у центра Колесников пострадал и был доставлена в больницу с осколочными ранениями. Медики спасти его не смогли.
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