Глава МАГАТЭ допустил возможность аварии на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил в интервью французской газете Monde, что сейчас нельзя исключать риск аварии на Запорожской АЭС.

«Объект функционирует, но с трудностями. Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом», - подчеркнул Гросси.