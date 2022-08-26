Глава МАГАТЭ допустил возможность аварии на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил в интервью французской газете Monde, что сейчас нельзя исключать риск аварии на Запорожской АЭС.

«Объект функционирует, но с трудностями. Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом», - подчеркнул Гросси.

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По его словам, агентством оценивались риски ядерных аварий на отдельных АЭС, но в МАГАТЭ не могли и подумать, что крупнейшая атомная электростанция окажется в центре масштабного противостояния с использованием обычных вооружений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС.



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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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