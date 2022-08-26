Глава МАГАТЭ допустил возможность аварии на Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил в интервью французской газете Monde, что сейчас нельзя исключать риск аварии на Запорожской АЭС.
«Объект функционирует, но с трудностями. Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом», - подчеркнул Гросси.
По его словам, агентством оценивались риски ядерных аварий на отдельных АЭС, но в МАГАТЭ не могли и подумать, что крупнейшая атомная электростанция окажется в центре масштабного противостояния с использованием обычных вооружений.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- Медведев: готовится новый законопроект о въезде и пребывании иностранцев в РФ
- Глава МАГАТЭ допустил возможность аварии на Запорожской АЭС
- Кадыров ответил на предъявленные Украиной обвинения
- «Аэрофлот» планирует закупить более 300 отечественных самолётов
- В Великобритании началась крупнейшая забастовка почтовиков
- Лукашенко назвал «нациками» политическую верхушку Украины
- Глава Bayraktar заявил, что поставка боевых беспилотников России невозможна
- Лукашенко назвал Макрона и Шольца пацаньём
- Украина предъявила Кадырову обвинения
- Военный эксперт назвал причины увеличения численности российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru