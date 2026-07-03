Установлена личность исполнителя покушения на олигарха Ермолаева в Монако

Получен ордер на арест предполагаемого исполнителя. Его имя не называется. Кроме того, готовится красный ордер Интерпола.

Версия о причастности Службы безопасности Украины к покушению на украинского миллиардера Вадима Ермолаева в Монако является приоритетной. Бизнесмен отказался от украинского гражданства и подпал под персональные санкции со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

