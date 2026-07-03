Установлена личность исполнителя покушения на олигарха Ермолаева в Монако

Следователи в Монако установили личность подозреваемого в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, сообщает радио RTL.

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Получен ордер на арест предполагаемого исполнителя. Его имя не называется. Кроме того, готовится красный ордер Интерпола.

Версия о причастности Службы безопасности Украины к покушению на украинского миллиардера Вадима Ермолаева в Монако является приоритетной. Бизнесмен отказался от украинского гражданства и подпал под персональные санкции со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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