Замглавы МИД Венгрии приехал на Украину

Заместитель главы Министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр приехал на Украину. Об этом сообщают местные СМИ.

Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля

В ходе визита дипломат посетил село Загальцы, в котором на средства правительства Венгрии будут восстановлены школа и детский сад.

Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев назвал рискованным бесконтрольное применение радиоэлектронных средств для защиты объектов от беспилотников, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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