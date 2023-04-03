Замглавы МИД Венгрии приехал на Украину
3 апреля 202311:47
Заместитель главы Министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр приехал на Украину. Об этом сообщают местные СМИ.
В ходе визита дипломат посетил село Загальцы, в котором на средства правительства Венгрии будут восстановлены школа и детский сад.
Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев назвал рискованным бесконтрольное применение радиоэлектронных средств для защиты объектов от беспилотников, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru