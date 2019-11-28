Замглавы МИД Украины ушла в отставку

В своём посте она отметила, что последние пять лет в её жизни были насыщены событиями, что оказало влияние как на неё, так и на окружающий мир. Также она выразила благодарность всем, с кем ей довелось поработать и отметила, что за этот период её команде удалось достичь видимого результата.

Елена Зеркаль пришла в МИД Украины ещё в 2014 году. Она занималась переговорами по поводу экономической и политической ассоциации с ЕС, а также участвовала в Международном суде в Гааге на слушаниях по делу против России.

