Замглавы МИД Украины ушла в отставку
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом она сообщила в Facebook, подкрепив свои слова фотографией заявления.
«Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком», — цитирует Зеркаль RT.
В своём посте она отметила, что последние пять лет в её жизни были насыщены событиями, что оказало влияние как на неё, так и на окружающий мир. Также она выразила благодарность всем, с кем ей довелось поработать и отметила, что за этот период её команде удалось достичь видимого результата.
Елена Зеркаль пришла в МИД Украины ещё в 2014 году. Она занималась переговорами по поводу экономической и политической ассоциации с ЕС, а также участвовала в Международном суде в Гааге на слушаниях по делу против России.
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