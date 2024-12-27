Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье
27 декабря 202406:32
Взрыв в городе Запорожье был большой мощности, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова.
По его словам, в настоящее время уточняются его природа и последствия. В жилых домах от взрыва затряслись стекла.
Ранее Рогов заявил НСН, что в Херсоне и Запорожье у ВСУ не столь большие подразделения, но тактика ВС РФ на данном направлении – окружение и выдавливание, а не прямое наступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru