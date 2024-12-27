Над пятью российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ

Военные уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что дежурные средства ПВО ликвидировали БПЛА в течение прошедшей ночи над пятью регионами.

«Пять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, по два — над территориями Белгородской и Тульской областей», — отметили в Минобороны.

Кроме того, один дрон уничтожили над Астраханской областью.

Ранее ПВО сбила пять украинских беспилотников в Волгоградской, Воронежской и Белгородской областях, напоминает 360.ru.

