Над пятью российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ
Военные уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что дежурные средства ПВО ликвидировали БПЛА в течение прошедшей ночи над пятью регионами.
«Пять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, по два — над территориями Белгородской и Тульской областей», — отметили в Минобороны.
Кроме того, один дрон уничтожили над Астраханской областью.
Ранее ПВО сбила пять украинских беспилотников в Волгоградской, Воронежской и Белгородской областях, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru