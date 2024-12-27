Глава «ФОРЭС» подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

Гендиректор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума бизнесмен пообещал предоставить вознаграждение за ликвидацию F-16.

«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины», — подчеркнул Шмотьев.

Глава «ФОРЭС» добавил, что компания гордится героизмом военных РФ и продолжит оказывать им всестороннюю помощь.

Накануне стало известно об уничтожении истребителя F-16 в Запорожской области. Самолет американского производства уничтожили в момент нанесения ракетного удара по освобожденной части региона, пишет 360.ru.

