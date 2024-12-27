Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках на 8 млн рублей
Депутата городского совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова заподозрили в крупной взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, силовики задержали главврача по уголовному делу о взяточничестве. Суд арестовал Антипова.
«По предварительной информации, Антипов в течение нескольких лет получил взяток почти на 8 миллионов рублей», — отметил собеседник РИА Новости.
По статье о взятке в особо крупном размере фигуранту может грозить до 15 лет заключения, пишет 360.ru.
Ранее экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского заподозрили в получении взятки на 43 млн рублей через супругу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru