Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках на 8 млн рублей

Депутата городского совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова заподозрили в крупной взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, силовики задержали главврача по уголовному делу о взяточничестве. Суд арестовал Антипова.

«По предварительной информации, Антипов в течение нескольких лет получил взяток почти на 8 миллионов рублей», — отметил собеседник РИА Новости.

По статье о взятке в особо крупном размере фигуранту может грозить до 15 лет заключения, пишет 360.ru.

Ранее экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского заподозрили в получении взятки на 43 млн рублей через супругу.

