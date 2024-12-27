В аэропортах Сочи и Казани ввели временные ограничения
Временные ограничения ввели в аэропорту Сочи, который приостановил прием и отправку рейсов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов... 27 декабря, около 5.00 мск, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — написал пресс-секретарь в Telegram-канале.
Аналогичные меры ввели в воздушной гавани Казани. Ограничения действуют с 06:00 по Москве. По данным онлайн-табло аэропорта, в связи с этим два рейса на вылет были задержаны, 12 рейсов на вылет и прилет перенесли.
Накануне столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, а также воздушная гавань Калуги временно прекращали принимать и отправлять самолеты, напоминает 360.ru.
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