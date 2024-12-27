Путин прокомментировал слова Лукашенко о десяти «Орешниках»

Глава государства Владимир Путин отреагировал на слова коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко о возможности поставки десяти российских ракетных комплексов «Орешник» для Минска, сообщает «РЕН ТВ».

Лукашенко: Белоруссия готова разместить больше десятка «Орешников»

Диалог глав двух стран произошел 26 декабря после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Лукашенко заявил журналистам, что Белоруссия готова разместить у себя десяток систем «Орешник». Он повторил свои слова, когда к нему подошел Путин.

Затем президенты рассмеялись и пошли дальше.

Также президент России сообщил, что при необходимости России может вновь применить «Орешник», но она не спешит с этим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Российская АрмияРакетыБелоруссияАлександр ЛукашенкоПрезидент РФВладимир Путин

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