Путин прокомментировал слова Лукашенко о десяти «Орешниках»
Глава государства Владимир Путин отреагировал на слова коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко о возможности поставки десяти российских ракетных комплексов «Орешник» для Минска, сообщает «РЕН ТВ».
Диалог глав двух стран произошел 26 декабря после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Лукашенко заявил журналистам, что Белоруссия готова разместить у себя десяток систем «Орешник». Он повторил свои слова, когда к нему подошел Путин.
Затем президенты рассмеялись и пошли дальше.
Также президент России сообщил, что при необходимости России может вновь применить «Орешник», но она не спешит с этим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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