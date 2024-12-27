«Оборонлогистика»: Норвежское судно отказалось спасать экипаж российского Ursa Major

Судно «Oslo Carrier 3», принадлежащее Норвегии, оставило в беде российский экипаж Ursa Major, когда корабль терпел крушение в открытом море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Оборонлогистика».

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Уточняется, что к норвежскому судну направили шлюпку, однако норвежское судно отказалось принимать членов экипажа Ursa Major. Иностранцы заявили о неком запрете.

Ранее стало известно, что на борту Ursa Major нашли пробоину 50 на 50 см, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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