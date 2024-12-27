СМИ: «Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ UFC в России
Российский телеканал «Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ в России турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC), сообщает РБК.
Первые бои уже стоят в сетке вещания. 19 января состоится прямая трансляций боев Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
Сделка заключена на три года. Ее сумма неизвестна.
Предыдущая трехлетняя сделка по правам на UFC была заключена с «Матч ТВ» до начала специальной военной операции в декабре 2021 года.
Ранее британского и российского спортсмена Мухаммада Мокаева исключили из ростера действующих бойцов организации UFC, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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