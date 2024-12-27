Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии

Толчки были отмечены в 00:00 по московскому времени близ острова Хонсю. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр располагался в 571 км к северо-востоку от населенного пункта Йокосука, население которого составляет 428 тысяч человек.

Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее здание посольства США в Вануату было повреждено после землетрясения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

