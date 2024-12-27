Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии
27 декабря 202408:29
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у берегов Японии. Об этом сообщил сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Толчки были отмечены в 00:00 по московскому времени близ острова Хонсю. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр располагался в 571 км к северо-востоку от населенного пункта Йокосука, население которого составляет 428 тысяч человек.
Сведений о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее здание посольства США в Вануату было повреждено после землетрясения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru