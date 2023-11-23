Залужный заявил о сложной, но контролируемой ситуации на фронте

Ситуация на фронте для Украины затруднительная, но контролируемая, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram-канале.

Он также сообщил, что проинформировал об этом партнеров на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн".

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Ранее Валерий Залужный заявил в Telegram, что рассказал в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Чарльзом Брауном о сложной ситуации на отдельных участках фронта. Также речь шла о планах за зимний период и потребностях армии. По словам Залужного, самыми горячими направлениями остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское направления. При этом Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях, заявил главком, передает «Радиоточка НСН».

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