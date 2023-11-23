Залужный заявил о сложной, но контролируемой ситуации на фронте
Ситуация на фронте для Украины затруднительная, но контролируемая, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram-канале.
Он также сообщил, что проинформировал об этом партнеров на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн".
Ранее Валерий Залужный заявил в Telegram, что рассказал в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Чарльзом Брауном о сложной ситуации на отдельных участках фронта. Также речь шла о планах за зимний период и потребностях армии. По словам Залужного, самыми горячими направлениями остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское направления. При этом Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях, заявил главком, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Залужный заявил о сложной, но контролируемой ситуации на фронте
- «Отлетело сознание»: Алибасов рассказал об отравлении «Кротом» в 2019 году
- Бари Алибасов рассказал, как познакомил Пугачеву с Киркоровым
- Лыжник Большунов выиграл гонку на первом этапе Кубка России
- СМИ: Дежурная станции под Ульяновском, где столкнулись два поезда, была пьяна
- В России использование ИИ станет обязательным для получения компаниями госсубсидий
- Правительство России одобрило беспошлинную квоту на ввоз 160 тысяч тонн мяса кур
- В Воронеже задержали украинца за подготовку убийства российского офицера
- Сиделка Градского заявила, что перед смертью певец перенес инсульт
- Кехман: Хабенский отказался праздновать юбилей МХАТа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru