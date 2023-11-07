«Ликвидация Зеленского?»: Залужный имеет «реальные шансы» на пост президента Украины
Председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо заявил в эфире НСН, что активность Залужного в СМИ связана именно с его планами на потенциальные выборы.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный имеет реальные шансы занять кресло президента Украины, если западные кураторы решат «ликвидировать Владимира Зеленского», заявил председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью НСН.
Накануне под Киевом в результате взрыва погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного, майор Геннадий Частяков. Известно, что у него в руках взорвалась коробка с подарками, которые ему на день рождения передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко. Буквально через пару часов после покушения президент Владимир Зеленский заявил, что «сейчас время обороны» и что «сейчас выборы не ко времени». На прошлой неделе главком ВСУ Валерий Залужный громко выступил в западной прессе с заявлениями, что больше не ждет прорыва от контрнаступления ВСУ.
«Не знаю, стоит ли связывать смерть Частякова с недавними громкими высказываниями Залужного, но однозначно это событие подтверждает тяжелое положение ВСУ на фронте. Очевидно, что украинское контрнаступление провалилось. Во многом активность Залужного связана с проведением потенциальных президентских выборов на Украине, он – один из потенциальных претендентов, поэтому он и позволяет себе так активно общаться со СМИ, он претендует на пост Зеленского», - рассказал Мезюхо.
По его словам, именно Вашингтон решит, стоит ли проводить выборы на Украине. При этом потенциальные претенденты уже начали неофициальную предвыборную кампанию.
«Вопрос проведения выборов на Украине будет решаться в США, они еще не решили. Я думаю, что сегодня все политические акторы на Украине уже начали предвыборную кампанию, так как не знают, будут ли выборы или нет. Залужный теоретически мог бы стать преемником Зеленского в случае ликвидации Зеленского его же западными кураторами. Залужный имеет некоторые реальные шансы, чтобы занять кресло главы государства при определенных обстоятельствах», - резюмировал собеседник НСН.
В августе газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц сообщила, что власти Украины разработали план обеспечения преемственности власти в случае смерти Владимира Зеленского.
Согласно украинской конституции, в случае недееспособности Зеленского президентские обязанности должен будет выполнять спикер парламента Руслан Стефанчук, уточняет издание. Однако так как он не пользуется большим авторитетом, предполагается, что эти функции будет выполнять группа влиятельных политиков, в которую войдут Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников и Валерий Залужный, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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