Залужный заявил, что мобилизация в РФ сорвала планы ВСУ по скорому взятию Кременной

Частичная мобилизация в России позволила российской стороне замедлить украинское контрнаступление в районе Кременной и Сватово в ЛНР. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в интервью изданию The Economist.

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При этом с ним согласился и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что Россия обладает крайне большим потенциалом с точки зрения человеческого ресурса. По словам Сырского, мобилизация позволила ВС РФ чаще ротировать войска, освобождая время для отдыха и восстановления сил.

«В этом отношении у них преимущество», - заявил Сырский.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Newsweek сообщил, что украинские военные готовятся к наступательным действиям этой зимой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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