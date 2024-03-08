Песков заявил, что назначение Залужного послом в Лондон не имеет значения для РФ

Решение украинского президента Владимира Зеленского назначить экс-главкома Вооруженных сил Валерия Залужного послом в Великобритании для России никакого значения не имеет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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«Нет, не имеет [значения]», – сказал он.

О новой должности Залужного сообщило Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве заявили, что кандидатуру согласовал президент Владимир Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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