Экс-главком ВСУ Залужный станет послом в Великобритании

О новой должности Залужного сообщило Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве заявили, что кандидатуру согласовал президент Владимир Зеленский.

Сам Залужный переход на дипломатическую работу пока не комментировал.

В начале феврале о согласии военачальника стать послом в Великобритании заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Переход экс-главкома в дипломатический корпус парламентарий назвал политической пенсией.

Зеленский 8 февраля объявил об отставке Залужного с поста главкома и назначении на его место Александра Сырского. В интервью итальянской газете la Repubblica мэр Киева Виталий Кличко назвал решение президента огромной ошибкой, отмечает «Радиоточка НСН».

