Экс-главком ВСУ Залужный станет послом в Великобритании
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет послом страны в Великобритании.
О новой должности Залужного сообщило Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве заявили, что кандидатуру согласовал президент Владимир Зеленский.
Сам Залужный переход на дипломатическую работу пока не комментировал.
В начале феврале о согласии военачальника стать послом в Великобритании заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Переход экс-главкома в дипломатический корпус парламентарий назвал политической пенсией.
Зеленский 8 февраля объявил об отставке Залужного с поста главкома и назначении на его место Александра Сырского. В интервью итальянской газете la Repubblica мэр Киева Виталий Кличко назвал решение президента огромной ошибкой, отмечает «Радиоточка НСН».
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