Закрытое из-за COVID-19 метро в Киеве возобновило работу

В Киеве после двухмесячного простоя из-за карантина возобновил работу метрополитен. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Источник отмечает, что работать поземка будет с учетом определенных правил. Так, во-первых, все пассажиры должны обязательно быть в защитных масках. Им рекомендуется надевать и перчатки. Кроме того, обязательным условием является соблюдение социальной дистанции, особенно в очередях у касс, на платформах.

Также сообщается, что на входе в подземку у пассажиров будут измерять температуру. Если она будет выше 37,2, человека в метрополитен не пустят. Однако, несмотря на открытие метро, власти Киева советуют пока воздерживаться от поездок и не пользоваться подземкой без крайней необходимости.