Закрытое из-за COVID-19 метро в Киеве возобновило работу
В Киеве после двухмесячного простоя из-за карантина возобновил работу метрополитен. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Источник отмечает, что работать поземка будет с учетом определенных правил. Так, во-первых, все пассажиры должны обязательно быть в защитных масках. Им рекомендуется надевать и перчатки. Кроме того, обязательным условием является соблюдение социальной дистанции, особенно в очередях у касс, на платформах.
Также сообщается, что на входе в подземку у пассажиров будут измерять температуру. Если она будет выше 37,2, человека в метрополитен не пустят. Однако, несмотря на открытие метро, власти Киева советуют пока воздерживаться от поездок и не пользоваться подземкой без крайней необходимости.
Ранее НСН сообщала, что украинские власти намерены ввести в стране с 22 мая адаптивный карантин и поэтапно смягчать его. Как сообщает «112 Украина», об этом рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов. Он подчеркнул, что ослабление ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, будет постепенным, каждый этап продлится десять дней.
В частности, по словам министра, кабмин планирует возобновить работу городского и пригородного транспорта, а также дать возможность проводить спортивные мероприятия, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru