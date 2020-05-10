На Украине допустили продление масочного режима до конца года
Масочный режим, действующий на Украине из-за распространения COVID-19, может продлиться до конца года. Об этом в интервью «РБК–Украина» заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что это может произойти в том случае, если сезонность не окажет влияния на распространение коронавирусной инфекции.
«Тогда будет сложнее и маска станет неотъемлемым другом до конца этого года», — подчеркнул Ляшко.
Напомним, ранее стало известно, что Украина продлила действие режима ограничений до 22 мая, однако с предстоящего понедельника, 11 числа, начнется их поэтапное ослабление. В частности, речь идет о возобновлении работы кафе и ресторанов, открытии скверов, парков и зон отдыха. При этом, власти страны подчеркивают, что все эти послабления должны сопровождаться неукоснительным соблюдением противоэпидемических мер.
По данным Университета Джона Хопкинса на 10 мая, на Украине зарегистрировано 15 232 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с момента распространения эпидемии в стране жертвами COVID-19 стал 391 человек.
Ранее НСН писала, что на Украине проведут клинические испытания препарата для лечения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ, разрешающий Минздраву страны начать клинические испытания препарата, подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. В приложении к документу отмечается, что речь идет о препарате «Биовен».
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