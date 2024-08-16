«Закончим драчку»: Лукашенко призвал Киев к переговорам, «пригрозив» ядерным оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал завершить конфликт на Украине, заверив, что нестабильность в регионе выгодна лишь Западу. Белорусский лидер сделал и ряд других громких заявлений, опираясь в очередной раз на «закрытые данные».

Так, Лукашенко вновь предостерёг врагов от вторжения на территорию Белоруссии, «пригрозив» ядерным оружием.

Миролюбивый посыл вчерашнего выступления Лукашенко начался с призыва к переговорам. Из слов главы государства можно сделать вывод, что обращался он к странам Запада. С другой стороны, благоразумия потребовал и от Киева, который сейчас продолжает свои «провокационные» действия в Курской области.

СЯДЕМ ЗА СТОЛ

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят, высокопоставленные люди», — заявил Лукашенко телеканалу «Россия».

Он подчеркнул, что Белоруссия не желает эскалации и войны против НАТО. По его словам, если же Запад на это пойдёт, то у Минска не будет другого выхода, кроме как ответить.

«Линия - государственная граница... Как только наступили на неё, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», - заключил он.