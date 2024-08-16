«Закончим драчку»: Лукашенко призвал Киев к переговорам, «пригрозив» ядерным оружием
Президент Белоруссии призвал завершить конфликт на Украине переговорами, а также пригрозил «врагам» последствиями в случае нападения на его страну.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал завершить конфликт на Украине, заверив, что нестабильность в регионе выгодна лишь Западу. Белорусский лидер сделал и ряд других громких заявлений, опираясь в очередной раз на «закрытые данные».
Так, Лукашенко вновь предостерёг врагов от вторжения на территорию Белоруссии, «пригрозив» ядерным оружием.
Миролюбивый посыл вчерашнего выступления Лукашенко начался с призыва к переговорам. Из слов главы государства можно сделать вывод, что обращался он к странам Запада. С другой стороны, благоразумия потребовал и от Киева, который сейчас продолжает свои «провокационные» действия в Курской области.
СЯДЕМ ЗА СТОЛ
«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят, высокопоставленные люди», — заявил Лукашенко телеканалу «Россия».
Он подчеркнул, что Белоруссия не желает эскалации и войны против НАТО. По его словам, если же Запад на это пойдёт, то у Минска не будет другого выхода, кроме как ответить.
«Линия - государственная граница... Как только наступили на неё, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», - заключил он.
При этом Белоруссия не намерена применять имеющееся на её территории тактическое ядерное оружие, заверил Лукашенко.
Он предупредил зарубежных оппонентов, что этого не произойдёт, пока они «не наступят на государственную границу» Белоруссии.
«Она же граница Союзного государства», - добавил белорусский лидер.
СДЕРЖИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ
Лукашенко также заявил, что более 20 армейских формирований Белоруссии направлены на усиление границы с Украиной.
В случае нарушения границы Белоруссии президент страны Александр Лукашенко не будет себя сдерживать, в его арсенале есть «Искандер-М» и «Полонез», а также обосновавшаяся там группировка ЧВК «Вагнер». Об этом НСН заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.
«Есть опасение, что этот водоворот в Курской области может втянуть и Белоруссию. Некоторые наши эксперты полагают, что Украина, играя ва-банк, попытается распылить резервы РФ еще больше и затеять вооруженное столкновение на границе с Белоруссией. Учитывая, что белорусская армия мирного времени небольшая, они полагают, что без помощи РФ не обойдется. Тогда это заставит Россию сосредоточить свои усилия еще на одном участке границы. Лукашенко сейчас будет стараться информационным «огнем» сдерживать хищнические устремления Украины, намекая на наличие у нас комплексов «Искандер-М» с ядерной боеголовкой, систем реактивного залпового огня «Полонез», дальность которых составляет от 300 до 500 км. Такие предупреждения очень весомы. Если затеется какая-то провокация, то я не исключаю, что все эти силы будут использованы. Если РФ сдерживает себя от удара по Банковой, то Лукашенко не будет. Очень возможно, что «Искандер-М» и «Полонез» полетят в центры принятия решений Украины», - поделился он.
На прошлой неделе белорусский лидер также заявил, что украинские беспилотники нарушили воздушное пространство страны и были сбиты. Комментируя эту ситуацию, Алесин отметил, что Украина намеренно пытается спровоцировать Белоруссию на военный ответ.
«Тем самым Украина провоцировала Белоруссию на резкий ответ, который бы стал поводом для возникновения еще одного украинского очага на всей длинной российско-белорусской границе. Сейчас Белоруссия движется по лезвию бритвы. Но учитывая, что на ее территории обосновалось какое-то количество ЧВК «Вагнер», и было заявлено, что операционной базой «вагнеров» является Белоруссия, то полагаю, что они могут быть переброшены в Курскую область», - подытожил он.
В апреле этого года Лукашенко говорил, что в НАТО на фоне протестов оппозиции в 2020 году готовились к военной интервенции в Белоруссию.
«А в НАТО уже «потирали руки» и готовились к военной интервенции в западные регионы как минимум. Рассчитывали на хаос и блицкриг», - отметил тогда белорусский лидер.
До этого он также говорил, что размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия является «дополнительным фактором сдерживания». По его словам, после этого «ошалевшие соседи и другие сразу опустили крылья».
«Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко пригрозил Украине жёстким ответом на попытки ударов по объектам инфраструктуры в Белоруссии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новым премьером Таиланда избрана Пхетхонгтхан Чинават
- Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России»
- Теннисист Руне потерял сознание во время матча «Мастерса» в Цинциннати
- ФБР провело обыск в доме политолога Дмитрия Саймса в США
- Умер вокалист рок-группы Great White Джек Расселл
- В Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тысячи «квадратов»
- В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ
- Над акваторией Черного моря нейтрализовали пять БПЛА
- Певица Глюкоза погасила долги по налогам
- Украинский пленный заявил, что в боях на Курском направлении участвуют наемники Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru