Лукашенко назвал причину для применения ядерного оружия
15 августа 202415:44
Белоруссия не намерена применять имеющееся на её территории тактическое ядерное оружие. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, он предупредил зарубежных оппонентов, что этого не произойдёт, пока они «не наступят на государственную границу» Белоруссии.
«Она же граница Союзного государства», - добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что на нарушение границы Белоруссии последует мгновенный ответ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru