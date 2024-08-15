Лукашенко назвал причину для применения ядерного оружия

Белоруссия не намерена применять имеющееся на её территории тактическое ядерное оружие. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

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По его словам, он предупредил зарубежных оппонентов, что этого не произойдёт, пока они «не наступят на государственную границу» Белоруссии.

«Она же граница Союзного государства», - добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что на нарушение границы Белоруссии последует мгновенный ответ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Союзное государствоГраницаЯдерное ОружиеБелоруссияАлександр Лукашенко

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