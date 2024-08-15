Лукашенко пообещал мгновенный ответ на нарушение белорусской границы

По его словам, если же Запад на это пойдёт, то у Минска не будет другого выхода, кроме как ответить.

«Линия - государственная граница... Как только наступили на неё, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», - заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что жителям Белоруссии следует привыкать к мысли, что когда-нибудь у них будет другой президент, сообщает «Свободная пресса».

