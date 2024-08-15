Лукашенко пообещал мгновенный ответ на нарушение белорусской границы

Белоруссия не желает эскалации и войны против всего НАТО. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

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По его словам, если же Запад на это пойдёт, то у Минска не будет другого выхода, кроме как ответить.

«Линия - государственная граница... Как только наступили на неё, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», - заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что жителям Белоруссии следует привыкать к мысли, что когда-нибудь у них будет другой президент, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОАлександр ЛукашенкоГраницаБелоруссия

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