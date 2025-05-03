Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на День Победы

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина об установлении трехдневного перемирия в честь Дня Победы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что украинский политик настаивает на прекращении огня на срок 30 дней.

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До этого Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, действие которого должно начаться с нуля часов с 7 на 8 мая и продлиться до нуля часов с 10 на 11 мая.

Российская сторона пообещала остановить все боевые действия на этот период. При этом в Москве подчеркнули, что Киев должен последовать этому примеру.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые собираются приехать на парад Победы в российскую столицу, заявив, что киевский режим не будет давать им никаких гарантий безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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