Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на День Победы

До этого Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, действие которого должно начаться с нуля часов с 7 на 8 мая и продлиться до нуля часов с 10 на 11 мая.

Российская сторона пообещала остановить все боевые действия на этот период. При этом в Москве подчеркнули, что Киев должен последовать этому примеру.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые собираются приехать на парад Победы в российскую столицу, заявив, что киевский режим не будет давать им никаких гарантий безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».