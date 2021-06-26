Захарова: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса - вынужденная гуманитарная мера
Россия выдает жителям Донбасса российские паспорта из-за того, что Киев не выполняет Минские соглашения, объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.
«Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно минским соглашениям, он должен снять, – отметила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ напомнила о существующей международной практике, которой следует Россия. Так, граждане Украины неоднократно получали паспорта в Венгрии, Румынии и Польше, а Киев выдает документы жителям Приднестровья.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выдвинул обвинение в адрес Москвы о нарушении логики Минских соглашений посредством выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума по разрыву связей с Донбассом. Об этом сообщает РИА Новости.
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