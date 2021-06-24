Зеленский не исключил референдума по разрыву связей с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума по разрыву связей с Донбассом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Зеленского, этот вариант возможен в случае если другие возможности урегулирования не сработают.
Ранее в июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность к переговорам по Донбассу в «нормандском формате» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Встречи в нормандском формате проходят с 2014 года. В состав «нормандской четверки» входят Германия, Франция, Украина и Россия. Предыдущая встреча прошла в декабре 2019 года в Париже.
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