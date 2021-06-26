На Украине заявили, что Зеленский хочет передать России часть страны

Слова президента Украины Владимира Зеленского о строительстве стены на границе с Донбассом можно расценивать как желание передать часть украинской территории России. Об этом говорится в обращении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), опубликованном на сайте объединения.

Зеленский не исключил референдума по разрыву связей с Донбассом

Ранее Зеленский допустил разрыв связей с Донбассом и возведение «стены» на границе с регионом в случае неудачи на переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, президент не исключил проведения референдума о полном разрыве с Донбассом.

В ОПЗЖ считают, что глава государства «готов отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом Украины».

«Она [власть] готова разрушить страну. Распродать землю и стратегические предприятия. Ликвидировать социальные права и загнать людей в нищету. Она не в состоянии победить коррупцию и отстоять национальные интересы перед внешними кредиторами», — говорится в заявлении партии.

ОПЗЖ подчеркивает, что «решительно осуждает» подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины инициативы. По мнению партии, для возвращения Донбасса и восстановления единства страны необходимо выполнить Минские соглашения и договоренности, принятые в рамках нормандского формата.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ПартииДонбассУкраинаВладимир Зеленский
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