Захарова сочла Кулебу неадекватным из-за желания ударить Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о неадекватности и необразованности главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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По словам Захаровой, во власти на Украине находятся неадекватные и необразованные кадры. Дипломат считает, что этих людей поставили руководить Украиной, чтобы развалить ее под руководством США.

«Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД», - сказала Захарова в беседе с «Известиями».

Ранее в одном из интервью Кулеба признался, что хотел ударить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время встречи в турецкой Анталье в марте 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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