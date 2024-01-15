Захарова сочла Кулебу неадекватным из-за желания ударить Лаврова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о неадекватности и необразованности главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
По словам Захаровой, во власти на Украине находятся неадекватные и необразованные кадры. Дипломат считает, что этих людей поставили руководить Украиной, чтобы развалить ее под руководством США.
«Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД», - сказала Захарова в беседе с «Известиями».
Ранее в одном из интервью Кулеба признался, что хотел ударить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время встречи в турецкой Анталье в марте 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru