Захарова сочла Кулебу неадекватным из-за желания ударить Лаврова

По словам Захаровой, во власти на Украине находятся неадекватные и необразованные кадры. Дипломат считает, что этих людей поставили руководить Украиной, чтобы развалить ее под руководством США.

«Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД», - сказала Захарова в беседе с «Известиями».

Ранее в одном из интервью Кулеба признался, что хотел ударить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время встречи в турецкой Анталье в марте 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».

