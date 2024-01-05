Кулеба призвал не унывать из-за заявлений Госдепа о помощи Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не впадать в депрессию из-за заявлений Госдепартамента США о сокращении военной помощи Киеву. Слова главы ведомства приводит РБК-Украина.

Госдеп США: Украине будет очень тяжело без помощи Вашингтона

«Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии», - сказал Кулеба.

Глава украинского МИД обратил внимание на заявление Госдепартамента, что США продолжат поддерживать Киев, пока страна не наладит собственную военную промышленность.

Накануне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил, что США продолжат помогать Украине, но не на уровне прошлых годов. По его словам, цель Вашингтона заключается в том, чтобы Киев смог сам обеспечивать себя оружием.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее констатировал, что у администрации США не осталось средств на помощь Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
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