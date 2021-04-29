Захарова прокомментировала слова Зеленского об изменении минских соглашений

«Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе... рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», — цитирует RT Захарову.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что альтернативы минским соглашениям нет и призвала Киев «честному и добросовестному» выполнению своих обязательств.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что изменение минских договоренностей может привести к резне в Донбассе.

