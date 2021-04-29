Захарова прокомментировала слова Зеленского об изменении минских соглашений
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о реформировании минских договоренностей вызывает у Москвы большую тревогу.
По ее словам, такое заявление впервые прозвучало из уст президента страны, что можно рассматривать как подтверждение того, что это официальная позиция Киева.
«Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе... рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», — цитирует RT Захарову.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что альтернативы минским соглашениям нет и призвала Киев «честному и добросовестному» выполнению своих обязательств.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что изменение минских договоренностей может привести к резне в Донбассе.
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