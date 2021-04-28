Лавров: изменение минских договоренностей приведет к резне в Донбассе
Изменение минских договоренностей может привести к резне в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Глава МИД РФ напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о планах взять под контроль границу с Россией, а после разобраться с выборами и амнистией.
«Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету», - сказал Лавров.
По его словам, Запад не может либо не хочет заставить Киев выполнить минские договоренности строго в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию.
Кроме того, Лавров подчеркнул необходимость полной амнистии всех, кто участвовал в боевых действиях с обеих сторон.
Между тем, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно принимать решения, поэтому он не может вести переговоры с представителями непризнанных республик Донбасса, пишет «Свободная пресса».
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