Лавров: изменение минских договоренностей приведет к резне в Донбассе

Изменение минских договоренностей может привести к резне в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Глава МИД РФ напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о планах взять под контроль границу с Россией, а после разобраться с выборами и амнистией.

«Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету», - сказал Лавров.