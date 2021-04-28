Украина заблокировала предложения РФ о механизме предотвращения нарушений перемирия в Донбассе

«Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных "юридических конструкций" с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта», — цитирует Грызлова ТАСС.

По словам полпреда, Киев «приносит в жертву безопасность и жизни» жителей Донбасса ради соблюдения «надуманных красных линий», которые противоречат Минским соглашениям.

