Украина заблокировала предложения РФ о механизме предотвращения нарушений перемирия в Донбассе
Украина заблокировала предложения российской стороны о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил журналистам полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов по итогам заседания группы.
«Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных "юридических конструкций" с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта», — цитирует Грызлова ТАСС.
По словам полпреда, Киев «приносит в жертву безопасность и жизни» жителей Донбасса ради соблюдения «надуманных красных линий», которые противоречат Минским соглашениям.
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