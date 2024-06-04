Захарова посоветовала поставить вместо Ломоносова в Харькове памятник Макдональду

Ранее в Харькове сотрудники коммунальных служб сняли бюст Ломоносова, который находился у Дворца детского и юношеского творчества с 2001 года. Памятник был снесен в соответствии с местным законом «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики».

В апреле в Верховной раде зарегистрировали проект, по которому депутаты предлагают переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых связаны с Россией.



