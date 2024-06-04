Захарова посоветовала поставить вместо Ломоносова в Харькове памятник Макдональду

В МИД РФ прокомментировали снос в Харькове памятника российскому ученому Михаилу Ломоносову. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, на месте снесенного монумента можно было бы водрузить статую Рональда Макдональда, «с учётом того, кто сегодня захватил власть на Украине».

Одесские депутаты отказались переименовывать улицу Бунина и проспект Гагарина

Ранее в Харькове сотрудники коммунальных служб сняли бюст Ломоносова, который находился у Дворца детского и юношеского творчества с 2001 года. Памятник был снесен в соответствии с местным законом «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики».

В апреле в Верховной раде зарегистрировали проект, по которому депутаты предлагают переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых связаны с Россией.


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ФОТО: РИА Новости
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