Одесские депутаты отказались переименовывать улицу Бунина и проспект Гагарина

При этом несколько топонимов все же переименовано. Помимо прочего, улица Екатерининская стала Европейской, а парк Горького теперь носит имя американского писателя Марка Твена.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. В его рамках переименовываются улицы и сносятся памятникам российским деятелям культуры и искусства.

Ранее беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе по украинской военной части вблизи Горбатого моста в Одессе, передает «Радиоточка НСН».

