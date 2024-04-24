Одесские депутаты отказались переименовывать улицу Бунина и проспект Гагарина
Депутаты Одесского городского совета не поддержали инициативу о переименовании улиц Бунина и Жуковского, а также проспекта Гагарина, сообщило издание «Страна».
При этом несколько топонимов все же переименовано. Помимо прочего, улица Екатерининская стала Европейской, а парк Горького теперь носит имя американского писателя Марка Твена.
С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. В его рамках переименовываются улицы и сносятся памятникам российским деятелям культуры и искусства.
Ранее беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе по украинской военной части вблизи Горбатого моста в Одессе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru