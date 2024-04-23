На Украине захотели переименовать более 300 «связанных с Россией» топонимов
Украинские власти намерены переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых якобы связаны с Россией. Проект соответствующего постановления, зарегистрированный в Верховной раде, опубликован на сайте парламента.
Так, планируется переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел. Ряд населенных пунктов носят имена исторических деятелей, содержат символику «имперской политики» России, имеют русскоязычную основу или относятся к советским праздникам.
В частности, город Первомайск хотят переименовать в Ольвиополь, село Первого мая — в Роську, село Роща — в Новый Париж, Надеждовку переименуют в Шампань, а село Заря — в Афины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На Украине в 2015 году приняли закон о «декоммунизации», в рамках которого к 2022-му украинские власти снесли свыше 2,5 тысячи российских и советских памятников, переименовали более 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц, напоминает РЕН ТВ.
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