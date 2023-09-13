Маск заявил, что отказался включить Starlink в Крыму из-за антироссийских санкций
Бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск объяснил отказ активировать систему спутниковой связи Starlink в Крыму в прошлом году санкциями против России. Об этом миллиардер заявил на технологической конференции All-In Summit.
Как отметил Маск, во время поступления запроса от Киева Starlink в районе полуострова был отключен.
«Отключен он был, так как США ввели санкции в отношении России», — указал бизнесмен, добавив, что Крым подпадает под ограничения.
По словам миллиардера, для включения спутниковой системы было необходимо одобрение со стороны американского правительства, которого не было, пишет «Свободная пресса». Как отметил Маск, запрос от киевских властей поступил «посреди ночи». Предприниматель заверил, что включил бы Starlink в Крыму, если бы получил соответствующую директиву Вашингтона.
Ранее СМИ сообщили о решении Маска отключить Starlink близ побережья Крыма в 2022 году для срыва нападения украинских сил на российский военно-морской флот. Маск заявил, что не отключал систему, Starlink в этом регионе не был активирован вовсе, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru