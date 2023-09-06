Захарова: До Украины дошло, что она инструмент политики Запада
Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова говорит о том, что до Киева дошло, что он является инструментом в политике Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Дошло, наконец, и до «избранных». Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость», - написала она.
Накануне Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, третья мировая перешла в активную фазу. В этих условиях НАТО следует принять Украину в своей состав, заявил Данилов.
Также Данилов высказал опасения из-за возможного проведения президентских и парламентских выборов. Он полагает, что выборы могут привести к активизации пророссийски настроенных сил. Секретарь СНБО признался, что не знает, как в условиях конфликта будут разворачиваться политические дискуссии, передает «Радиоточка НСН».
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