Захарова: До Украины дошло, что она инструмент политики Запада

Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова говорит о том, что до Киева дошло, что он является инструментом в политике Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дошло, наконец, и до «избранных». Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость», - написала она.