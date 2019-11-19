«Забобон»: Зеленский отказался бриться до возвращения украинских кораблей

Владимир Зеленский принял решение не бриться до тех пор, пока три корабля, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе и возвращённые год спустя, не вернутся к месту базирования. Как сообщает «Интерфакс», это решение президент Украины объяснил суеверием.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, которая состоялась после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве. Украинский лидер при этом извинился за свою щетину перед присутствовавшими на мероприятии. Глава государства напомнил, что есть такое украинское слово — забобон (суеверие. — прим. НСН). При этом Зеленский подчеркнул, что он ждёт, когда вернутся корабли. И уже после он обещал побриться.