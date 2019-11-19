«Забобон»: Зеленский отказался бриться до возвращения украинских кораблей
Владимир Зеленский принял решение не бриться до тех пор, пока три корабля, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе и возвращённые год спустя, не вернутся к месту базирования. Как сообщает «Интерфакс», это решение президент Украины объяснил суеверием.
Об этом он рассказал на пресс-конференции, которая состоялась после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве. Украинский лидер при этом извинился за свою щетину перед присутствовавшими на мероприятии. Глава государства напомнил, что есть такое украинское слово — забобон (суеверие. — прим. НСН). При этом Зеленский подчеркнул, что он ждёт, когда вернутся корабли. И уже после он обещал побриться.
Ранее НСН писала, что задержанные в Керченском проливе в прошлом году за нарушение российской границы катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» были переданы Киеву.
Между тем, министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию «государством-агрессором». А также отметил, что считает возвращение Россией арестованных в Керченском проливе кораблей «не актом доброй воли», а выполнением «майского решения Международного морского трибунала». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН предположил, что подобная реакция представителей Киева может свидетельствовать о готовящихся провокациях, схожих с нарушением границы украинскими кораблями в Керченском проливе.
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