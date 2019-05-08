Коломойский посоветовал Зеленскому оставить Авакова
Украинский предприниматель Игорь Коломойский, в настоящее время проживающий в Израиле, заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский должен оставить на своей должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом бизнесмен заявил в интервью изданию Bihus.info.
«Из действующего кабмина, кроме Арсена Авакова, больше некого отметить… Чтобы в стране не происходило, он является фундаментом», — заявил Коломойский, подчеркнув, что именно Аваков является фактором стабильности в стране.
Как пишут «Известия», ряд экспертов открыто называют Владимира Зеленского «проектом Коломойского», приводя в качестве аргумента то, что программу студии Зеленского «Квартал 95» получила большое количество экранного времени на телеканале «1+1», принадлежащему предпринимателю. Кроме того, в ночь на 1 января 2019 года телеканал «1+1» передвинул по времени новогоднее обращение президента Петра Порошенко в пользу видеопослания Зеленского украинском народу.
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