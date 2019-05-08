Коломойский посоветовал Зеленскому оставить Авакова

Украинский предприниматель Игорь Коломойский, в настоящее время проживающий в Израиле, заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский должен оставить на своей должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом бизнесмен заявил в интервью изданию Bihus.info.

«Из действующего кабмина, кроме Арсена Авакова, больше некого отметить… Чтобы в стране не происходило, он является фундаментом», — заявил Коломойский, подчеркнув, что именно Аваков является фактором стабильности в стране.