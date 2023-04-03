«За свою жизнь не боюсь»: Стрелков объяснил, почему мишенью СБУ стал Татарский

Спецслужбам Украины легче всего «добраться» до военкоров, которые не используют охрану и часто взаимодействуют с людьми, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в беседе с НСН. По его словам, убийство Владлена Татарского (Максима Фомина) не станет последним, Киев и дальше будет пытаться устраивать подобные террористические акты.

Национальный антитеррористический комитет установил, что совершенный 2 апреля в Петербурге теракт в отношении журналиста Владлена Татарского спланирован спецслужбами Украины при участии агентуры из числа сторонников ФБК (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).

«Военкоров легче всего достать, чиновники у нас очень хорошо защищены. Они имеют личную охрану, их маршруты передвижения прорабатываются, меняются, согласовываются со спецслужбами. Проживают высшие чиновники у нас в закрытых поселках, со своей и общей охраной. А военкоры не так богаты, чтобы обеспечивать себя охраной, они по специфике своей работы должны общаться с людьми, они люди творческие. Им нужно чувствовать поддержку, поэтому они и участвуют в тех мероприятиях, как то, на котором был убит Максим Фомин. Естественно они наиболее уязвимы. Операцию легко можно организовать, а эффект от нее громкий», - объяснил Стрелков.