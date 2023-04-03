«За свою жизнь не боюсь»: Стрелков объяснил, почему мишенью СБУ стал Татарский

Экс-министр обороны ДНР в эфире НСН предрек новые «подрывы, поджоги и убийства знаковых фигур». Он отметил, что в Киеве хотят получить «громкий эффект».

Спецслужбам Украины легче всего «добраться» до военкоров, которые не используют охрану и часто взаимодействуют с людьми, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в беседе с НСН. По его словам, убийство Владлена Татарского (Максима Фомина) не станет последним, Киев и дальше будет пытаться устраивать подобные террористические акты.

Национальный антитеррористический комитет установил, что совершенный 2 апреля в Петербурге теракт в отношении журналиста Владлена Татарского спланирован спецслужбами Украины при участии агентуры из числа сторонников ФБК (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).

«Военкоров легче всего достать, чиновники у нас очень хорошо защищены. Они имеют личную охрану, их маршруты передвижения прорабатываются, меняются, согласовываются со спецслужбами. Проживают высшие чиновники у нас в закрытых поселках, со своей и общей охраной. А военкоры не так богаты, чтобы обеспечивать себя охраной, они по специфике своей работы должны общаться с людьми, они люди творческие. Им нужно чувствовать поддержку, поэтому они и участвуют в тех мероприятиях, как то, на котором был убит Максим Фомин. Естественно они наиболее уязвимы. Операцию легко можно организовать, а эффект от нее громкий», - объяснил Стрелков.
«Бить по лицам!»: В России призвали ответить Украине на убийство Татарского

Стрелков также заявил, что Киев будет пытаться усилить диверсионное движение, он предрек новые «подрывы, поджоги и убийства знаковых фигур».

«Террористические атаки на территории РФ продолжатся, будет усиление диверсионных действий, будет больше подрывов, больше поджогов, убийств знаковых фигур. Украина воюет, у нас делают вид, что идет спецоперация, не производятся необходимые ограничения гражданских прав, которые должны производиться, например, открыты все границы. Все дезертиры имеют возможность бежать за границу, а также шпионы и диверсанты. Данная мадам (Дарья Трепова, прим. НСН) просто оказалась банально глупа и чего-то ждала, не покидала территорию России», - отметил собеседник НСН.

Также Стрелков добавил, что за свою жизнь не боится, хоть и не спешит «отправляться в лучший мир».

«Я за свою жизнь не боюсь, хотя, конечно, совсем не тороплюсь переселяться в лучший мир. Мне еще многое здесь нужно сделать, как я думаю. Все мы смертны, Богу виднее, кого в какой момент призвать. Это не значит, что не нужно заботиться о безопасности», - заключил Стрелков.

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, жертвой которого стал известный блогер, военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).По подозрению в причастности ко взрыву в кафе Санкт-Петербурга задержали Дарью Трепову, сообщили в Следственном комитете России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаТерактУбийство

Горячие новости

Все новости

партнеры