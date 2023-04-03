«Бить по лицам!»: В России призвали ответить Украине на убийство Татарского
Жертвой взрыва в кафе в Петербурге стал военкор Владлен Татарский, СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Киев отрицает свою причастность к произошедшему.
Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, жертвой которого стал известный блогер, военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). Еще 32 человека пострадали, почти все они госпитализированы.
СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. В заведении «Стрит Бар», которое ранее принадлежало основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, проходил творческий вечер Татарского.
А ВДРУГ БОМБА?
По предварительным данным, бомбу на встречу с военкором пронесла жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова в статуэтке, которая предназначалась Татарскому. Мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.
По сообщениям очевидцев, Владлен Татарский сам предложил сесть рядом с собой девушке, которая вручила ему позолоченный бюст. Она представилась Анастасией и сообщила, что когда-то уже дарила Владлену открытки. Он якобы ее узнал.
Очевидцы рассказали журналистам, что сначала «Анастасия» статуэтку в зал не принесла и спросила Татарского: «Мне сказали, а вдруг бомба? Нести ли её из гардероба?». Военкор сам настоял на том, чтобы «подарок» принесли, через несколько минут раздался взрыв.
«Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. «Настя», казалось, не ушла заранее», - приводит «Фонтанка» слова очевидца. Отмечается, что в заведении было около 100 человек.
Позже СМИ сообщали, что подозреваемая находится в больнице, потом появилась информация о ее задержании, сообщения пока не подтвердились. Известно, что на данный момент силовики допрашивают мать и сестру Дарьи. Также выяснилось, что Дарья Трепова и ее муж Дмитрий Рылов ранее задерживались на митинге в Санкт-Петербурге, они выступали против спецоперации.
РАСПРАВА ИЛИ РАЗБОРКИ?
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы ещё дадут юридическую квалификацию произошедшему. Она подчеркнула, что российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе «угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые всё чаще реализуются».
«Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шёл до конца, выполняя свой долг», - заявила Захарова.
Она также напомнила, что западные страны и международные организации в случаях насильственной гибели российских журналистов не только не проводят расследований, но и не проявляют элементарного сочувствия.
Руководитель офиса президента Зеленского Михаил Подоляк уже заявил, что Украина непричастна к взрыву в кафе Санкт-Петербурга. Он озвучил позицию Киева: внутренние политические разборки в РФ.
«Начинается в РФ… Пауки едят друг друга в банке», − написал он в Twitter.
В соцсетях же уже сравнивают произошедшее с гибелью Дарьи Дугиной и призывают к более жестким ответным мерам в отношении Украины. На Украине на официальном уровне также опровергали причастность к смерти Дугиной.
О гибели девушки, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, стало известно вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался, когда она находилась в машине, в Подмосковье. В ФСБ заявили, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за гибель российской журналистки.
Позже хакерская группа RaHDit обнародовала данные, из которых следует, что Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной, служила в Нацгвардии Украины.
БИТЬ ПО ЛИЦАМ!
При этом глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что взрыв произошел в принадлежащем ему кафе, но не стал обвинять в произошедшем Киев.
«Действительно, кафе я передал патриотическому движению КИБЕР ФРОНТ Z, и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла. Что касается гибели Дарьи Дугиной — да, всё схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал», - приводит его словам пресс-служба.
С ним не согласились военные корреспонденты. Так, Евгений Поддубный заявил на фоне произошедшего, что украинские спецслужбы хотят запугать лидеров общественного мнения в России.
«Очевидно, что запугать не выйдет. Убийство Владлена вызывает злость. И острую необходимость в справедливом возмездии», - написал он.
Его поддержал военный корреспондент Герман Куликовский:
«Братья. Все кто держит сейчас в руках оружие и все, кто любил Владлена знайте, не будет лучшей тризны по нашему Брату, чем уничтоженный враг», - сообщил он.
Военкор Александр Коц также призвал ответить Киеву.
«Вместо того, чтобы размышлять о том, почему мы не бьем по центрам принятия решений, надо задавать вопрос, почему мы не бьем по лицам, принимающим решения. Но мы ведь это все уже говорили, когда взорвали Дарью Дугину…», - напомнил он.
Подытожила настроения российской общественности главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Ну, что? Забудем? Простим?», - написала она в Telegram-канале.
Владлен Татарский (Максим Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области. Работал на шахте, занимался бизнесом, был осуждён за вооружённый налёт на банк.
В 2014 году вступил в ряды ополчения в Донбассе, воевал под началом командира горловского ополчения Игоря Безлера. Затем служил в батальоне «Восток» и народной милиции ЛНР. После ухода со службы стал блогером и военкором.
30 сентября 2022 года Татарский присутствовал на церемонии подписания Владимиром Путиным указа о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. Выходя из зала, он заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим».
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