«Бить по лицам!»: В России призвали ответить Украине на убийство Татарского

«Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. «Настя», казалось, не ушла заранее», - приводит «Фонтанка» слова очевидца. Отмечается, что в заведении было около 100 человек.

Позже СМИ сообщали, что подозреваемая находится в больнице, потом появилась информация о ее задержании, сообщения пока не подтвердились. Известно, что на данный момент силовики допрашивают мать и сестру Дарьи. Также выяснилось, что Дарья Трепова и ее муж Дмитрий Рылов ранее задерживались на митинге в Санкт-Петербурге, они выступали против спецоперации.

РАСПРАВА ИЛИ РАЗБОРКИ?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы ещё дадут юридическую квалификацию произошедшему. Она подчеркнула, что российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе «угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые всё чаще реализуются».

«Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шёл до конца, выполняя свой долг», - заявила Захарова.

Она также напомнила, что западные страны и международные организации в случаях насильственной гибели российских журналистов не только не проводят расследований, но и не проявляют элементарного сочувствия.

Руководитель офиса президента Зеленского Михаил Подоляк уже заявил, что Украина непричастна к взрыву в кафе Санкт-Петербурга. Он озвучил позицию Киева: внутренние политические разборки в РФ.

«Начинается в РФ… Пауки едят друг друга в банке», − написал он в Twitter.