Силы ПВО отражают атаку дронов на Москву
Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на местах дежурят все экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье происходят регулярно с 2023 года. Чаще всего ПВО фиксирует падение обломков в западных и южных районах столицы и области.
В августе 2025 года Минобороны сообщало о крупнейшей атаке на Москву. Большинство целей было уничтожено силами ПВО, однако отдельные обломки вызвали повреждения жилых домов и автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru