Силы ПВО отражают атаку дронов на Москву

Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье происходят регулярно с 2023 года. Чаще всего ПВО фиксирует падение обломков в западных и южных районах столицы и области.

В августе 2025 года Минобороны сообщало о крупнейшей атаке на Москву. Большинство целей было уничтожено силами ПВО, однако отдельные обломки вызвали повреждения жилых домов и автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

