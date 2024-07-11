Языковой омбудсмен Украины пожаловался на плохое владение детьми госязыком

Школьники на Украине часто предпочитают общаться на русском языке не менее, чем на государственном. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

По его словам, уровень владения языком у украинских школьников недостаточный. Креминь рассказал, что власти провели исследование использования государственного языка в образовательном процессе школ, расположенных в городах и областных центрах, которые исторически являются двуязычными.