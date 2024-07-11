Языковой омбудсмен Украины пожаловался на плохое владение детьми госязыком

Школьники на Украине часто предпочитают общаться на русском языке не менее, чем на государственном. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

По его словам, уровень владения языком у украинских школьников недостаточный. Креминь рассказал, что власти провели исследование использования государственного языка в образовательном процессе школ, расположенных в городах и областных центрах, которые исторически являются двуязычными.

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По его словам, результаты исследования показали необходимость усилить контроль за соблюдением использования государственного языка.

Результаты мониторинга, в котором участвовали 7031 школьник из 121 школ, показали, что русский язык продолжает быть широко распространённым для повседневного общения в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. В этих регионах каждый третий школьник чаще использует русский язык, чем украинский. Исследование также показало, что пятая часть детей вне школы общается на двух языках, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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