На Украине изменили статус английского языка
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому английский язык стал в стране языком международного общения. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.
Согласно документу, изучение английского языка предусматривается на всех уровнях получения образования, начиная с детских садов.
Отмечается, что владение английским языком станет обязательным для украинских госслужащих, председателей местных госадминистраций, военных и силовиков, сотрудников таможни и налоговых органов.
Закон был инициирован Владимиром Зеленским, который в пояснительной записке указал, что Украина намерена вступить в Евросоюз, однако украинцы пока владеют английским языком на недостаточном уровне.
Ранее в Рособрнадзоре заявили о намерении собирать факты об отсутствии минимального уровня знаний русского языка у иностранцев, имеющих действующий сертификат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru