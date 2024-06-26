На Украине изменили статус английского языка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому английский язык стал в стране языком международного общения. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

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Согласно документу, изучение английского языка предусматривается на всех уровнях получения образования, начиная с детских садов.

Отмечается, что владение английским языком станет обязательным для украинских госслужащих, председателей местных госадминистраций, военных и силовиков, сотрудников таможни и налоговых органов.

Закон был инициирован Владимиром Зеленским, который в пояснительной записке указал, что Украина намерена вступить в Евросоюз, однако украинцы пока владеют английским языком на недостаточном уровне.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о намерении собирать факты об отсутствии минимального уровня знаний русского языка у иностранцев, имеющих действующий сертификат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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