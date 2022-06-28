«Ястребам плевать!» Окружение Байдена обвинили в затягивании конфликта на Украине

Окружение Джо Байдена заинтересовано в «конфликте на истощение» между Россией и Украиной, а прекратить его сможет отставка президента США, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в Белом доме все больше сомневаются в возможности Украины вернуть утраченные в ходе спецоперации территории. По его данным, советники Байдена обсуждают вопрос, следует ли Киеву признать территориальные уступки для скорейшего завершения конфликта.