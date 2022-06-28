«Ястребам плевать!» Окружение Байдена обвинили в затягивании конфликта на Украине
Если Байден подаст в отставку, Америка может немного протрезветь и понять, что ситуация на Украине грозит Третьей мировой войной, сказал в эфире НСН Эдуард Лозанский.
Окружение Джо Байдена заинтересовано в «конфликте на истощение» между Россией и Украиной, а прекратить его сможет отставка президента США, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
Ранее телеканал CNN сообщил, что в Белом доме все больше сомневаются в возможности Украины вернуть утраченные в ходе спецоперации территории. По его данным, советники Байдена обсуждают вопрос, следует ли Киеву признать территориальные уступки для скорейшего завершения конфликта.
«Вашингтонские элиты, которые определяют внешнюю политику, по-прежнему расколоты. Все больше экспертов и представителей администрации признают, что вкачивание в Украину огромного количество денег и оружия результат не приносит. При этом есть так называемые "ястребы", которые хотят продолжать военные действия, невзирая ни на что. Им плевать, сколько гибнет украинцев и россиян, они хотят войну на истощение, рассчитывая таким образом ослабить Россию. Об этом открыто заявил Энтони Блинкен (госсекретарь США - прим. НСН), и это было ясно с самого начала. Учитывая слабость Байдена, как президента, его окружение хочет продолжения конфликта», - сказал Лозанский.
По его мнению, после мадридского саммита НАТО будет принято решение продолжить накачку Украины.
«Скорее всего, сегодня после саммита НАТО Россия будет представлена, как главная угроза миру, будет принято решение продолжать накачку деньгами и оружием со стороны стран Большой семерки. Шансы на то, что разум возобладает и Украину призовут к переговорам, пока не прослеживаются», - посетовал эксперт.
Лозанский указал, что при Байдене нарастает угроза Третьей мировой войны, а исправить ситуацию может его отставка.
«Должны произойти изменения на самом верху. Байден не справляется не только с внешней политикой и ситуацией на Украине, но и внутри страны огромное количество проблем. Это приводит к тому, что его рейтинги неуклонно идут вниз, 87% американцев считают, что страна идет в неправильном направлении, это ужасающие для Байдена цифры. В свое время Никсон подал в отставку, чтобы спасти Америку. Если бы Байден был порядочным человеком, он должен бы был признать все свои ошибки и подать в отставку. С ним мир все больше движется к Третьей мировой войне. Тут речь идет не только об Украине, она может стать тем, чем стала Сербия во время Первой мировой войны, а Польша – во время Второй мировой. Если Байден уйдет, возможно, Америка немного протрезвеет и власть перейдет к тем, кто понимает, что этот конфликт надо заканчивать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН высказал мнение, что США будут помогать Украине до её полного поражения.
Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. В числе его главных тем будет укрепление коллективной безопасности Альянса, а также поддержка Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 541 / сут.
Умерли
381 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 414 / сут.
- Оппозиционера Илью Яшина арестовали на 15 суток
- Страны G7 договорились ограничить цены на энергоносители
- В Кремле заявили об отсутствии подвижек с транзитом в Калининград
- Бизнесмена Михальченко посадили на 20 лет за хищение при строительстве в Ново-Огареве
- В Москве поощрили участников инновационного экологического проекта
- Песков прокомментировал желание G7 установить предельные цены на газ
- Песков: Украина может прекратить боевые действия до конца текущих суток
- СМИ: В России перестанет работать оборудование Cisco и IBM
- В России обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки
- Жене и дочери Байдена запретили въезд в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru