WSJ: у Пентагона осталось $5,2 миллиарда на помощь Украине

В распоряжении Пентагона осталось $5,2 миллиарда на оказание военной помощи Украине, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ведомстве.

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Издание уточнило, что это средства, выделенные на поддержку Украины еще год назад. При этом ситуация со спорами вокруг нового бюджета США может сказаться на поставках Киеву, пишет газета.

По данным WSJ, $5,2 миллиарда не хватит на финасирование военных нужд Киева до принятия следующего бюджета.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования американского правительства. Документ не включает статьи об оказании помощи Украине.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник анонсировала новый пакет военной помощи Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСША

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