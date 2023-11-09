WP: в Запорожье от ракетного удара погибли высокопоставленные офицеры ВСУ
9 ноября 202322:44
В подконтрольной Киеву части Запорожской области от ракетного удара погибли высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета Washington Post (WP).
Речь идет о военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады. На месте удара присутствовало около 100 человек.
«Погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров», - отмечается в статье.
Имена погибших высокопоставленных офицеров не называются.
Украинские войска 7 ноября нанесли мощный удар по Донецку. Погибли 20 человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru