WP: в Запорожье от ракетного удара погибли высокопоставленные офицеры ВСУ

В подконтрольной Киеву части Запорожской области от ракетного удара погибли высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета Washington Post (WP).

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Речь идет о военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады. На месте удара присутствовало около 100 человек.

«Погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров», - отмечается в статье.

Имена погибших высокопоставленных офицеров не называются.

Украинские войска 7 ноября нанесли мощный удар по Донецку. Погибли 20 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Морозов
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